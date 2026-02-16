Володимир Зеленський попередив, що Росія готує новий масований удар

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 лютого, доручив протягом дня підготувати додаткові заходи безпеки на тлі інформації розвідки про можливу підготовку Росією нового масованого удару по Україні.

За словами президента, відповідні завдання отримали командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко, міністр оборони Михайло Федоров та керівник «Укренерго» Віталій Зайченко.

Зеленський наголосив, що, за даними розвідки, Росія готує новий масований обстріл найближчими днями.

Моніторингові канали повідомляють, що нова російська масована атака може відбутися вже у ніч на вівторок, 17 лютого. Ймовірними цілями є Київ та Київщина, а також західні області України. Зокрема, згідно з супутниковими знімками з аеродрому «Українка» здійснили передислокацію три бойові Ту-95МС, які постійно беруть участь у пусках крилатих ракет.

Зауважимо, що повідомлення про нову масовано атаку звучать напередодні наступного раунду переговорів за участі США, України та Росії, який відбудеться 17-18 лютого у Женеві. Секретар РНБО Рустем Умєров раніше заявляв, що під час цієї зустрічі українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я.

Однією з ключових тем переговорів стане питання територій. Зокрема, обговорюватиметься ініціатива США щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Зеленський наголошував, що і Київ, і Москва ставляться до цієї ідеї скептично.