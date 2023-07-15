Сили ППО за добу знищили у повітряному просторі України 10 безпілотників, які атакували південні області України. За ніч військовослужбовцям вдалося ліквідувати чотири ударні дрони, повідомили у суботу, 15 липня, у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

За добу оборонці змогли знищити 10 дронів різного призначення. Окрім 16 дронів Shahed, випущених по Україні у ніч на 14 липня, ППО ліквідувала три ударні дрони, три розвідувальні безпілотники, та чотири дрони-камікадзе Shahed.

«Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони Shahed-136/131. А протягом минулої доби 14 липня (окрім 16 "шахедів", збитих вночі) протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала") та три ударні дрони типу "Ланцет"», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Інфографіка знищених російських дронів за добу

Два дрони, які не вдалося збити, атакували околиці Запоріжжя. Через атаку БПЛА отримав поранення 62-річний чоловік, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Нагадаємо, вночі 14 липня Росія завдала по Україні масованого удару дронами Shahed. Окупанти атакували з південно-східного напрямку 17 безпілотниками Shahed. 16 із них збила ППО. За даними місцевої влади, є одне влучання у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство.