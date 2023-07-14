Єдиний дрон, який не збила ППО, влучив у комунальне підприємство в Кривому Розі

В ніч на 14 липня, росіяни атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed, 16 із них збила ППО. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

До роботи залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».

За даними місцевої влади, є одне влучання у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Внаслідок цього постраждав 56-річний чоловік.