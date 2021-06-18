Служба безпеки України викрила зловмисників, які намагалися продати «клієнтам» з Азії секретну проектну документацію з військового кораблебудування. За них просили 2 млн доларів США, повідомляє прес-служба СБУ в п’ятницю, 18 червня.

До схеми причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з оборонних підприємств. Їх викрили під час передачі $250 тис. за частину оборонних відомостей. Ще раніше Раніше контррозвідники задокументували одержання від іноземців кількох «авансів».

Під час обшуків в домівках учасників схеми вилучили документи та комп’ютери «із доказами протиправної діяльності».

Щодо них відкрили справу за статтею про державну зраду, слідчі дії тривають.