Працівники оборонного підприємства намагалися продати в Азію секретні розробки
Вартість розробок зловмисники оцінили в 2 млн доларів
Суспільство — Максим Охримчук, 0 0
0 0
Служба безпеки України викрила зловмисників, які намагалися продати «клієнтам» з Азії секретну проектну документацію з військового кораблебудування. За них просили 2 млн доларів США, повідомляє прес-служба СБУ в п’ятницю, 18 червня.
До схеми причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з оборонних підприємств. Їх викрили під час передачі $250 тис. за частину оборонних відомостей. Ще раніше Раніше контррозвідники задокументували одержання від іноземців кількох «авансів».
Під час обшуків в домівках учасників схеми вилучили документи та комп’ютери «із доказами протиправної діяльності».
Щодо них відкрили справу за статтею про державну зраду, слідчі дії тривають.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET