Працівники СБУ могли бути причетні до схеми незаконного надання громадянства України, - САП

Заступник керівника САП Володимир Кривенко

Правоохоронні органи втрутилися у спецоперацію НАБУ щодо виявлення схеми незаконного надання громадянства України іноземцям після того, як було з’ясовано, що до незаконних дій можуть бути причетні співробітники СБУ. Про це у четвер, 11 січня, заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Володимир Кривенко, пише «Інтерфакс-Україна»

«Встановили ми, що до цієї схеми можуть бути причетні співробітники СБУ... З цього кейсу саме відтоді, як нам стало відомо про причетність цих осіб, ... і почав розроблятися комплекс контрзаходів, як нашкодити нам, не дати можливості розкрити всю схему», - сказав Кривенко під час експертного обговорення на тему «Виконання спеціального завдання і провокація підкупу: де проходить межа» в четвер у Києві.

У зв'язку з цим заступник голови САП наголосив на важливості надання антикорупційним органам повноважень автономного прослуховування.

Він пояснив, що в ході розслідування кримінального провадження про незаконне надання документів, які дають змогу проживання в Україні іноземцям, українських паспортів, міг мати місце витік інформації під час оперативно-розшукових дій, прослуховування, які здійснюються через СБУ.

За словами Володимира Кривенка, розслідування цієї справи триває, але його ускладнює втручання Генпрокуратури та СБУ в спецоперацію, в результаті чого «слідство втратило оперативну складову». Він зазначив, що метою було не лише розслідувати злочинну діяльність першої заступниці голови Державної міграційної служби України (ДМСУ) Діни Пімахової, але й виявлення особи, «яка стояла на верхівці піраміди».

За його словами, схема, за якою проводили розслідування антикорупційні органи, передбачала чотири-п’ять елементів у різних органах – правоохоронних, державних, судових. «Тому ми наразі слідчим шляхом встановлюємо ці дані. Звісно, це набагато складніше. І не факт, що ми встановимо всі ці структурні елементи», - сказав Кривенко журналістам.

Як повідомлялося, в Державній міграційній службі України (ДМСУ) раніше повідомили про затримання агента НАБУ під час спроби надання хабара першій заступниці голови міграційної служби Діни Пімаховій. За інформацією ДМСУ, Пімахова звернулася із заявою до правоохоронних органів про те, що їй намагаються передати хабара, після чого правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів щодо документування злочинної групи. У НАБУ заявили, що ніколи не провокували жодного з чиновників ДМСУ на хабар, а Генпрокуратура та СБУ «незаконно втрутилися» в їхню спецоперацію, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання в ДМСУ, затримавши 29 листопада їхнього детектива, котрий працював під прикриттям. На переконання НАБУ, насправді має місце «спланована диверсія» стосовно працівників бюро і САП, реалізована СБУ та санкціонована генпрокурором.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий підтримати обвинувачення проти першого заступника голови ДМС, якщо керівник САП прийме таке рішення. Керівник САП Назар Холодницький заявив, що кримінальне провадження стосовно Діни Пімахової було відкрито, але до логічного завершення його не буде доведено через проведену СБУ спецоперацію.