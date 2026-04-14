Підозрювана працювала на посаді головного економіста банку

Поліцейські Черкащини затримали колишню працівницю банку, яка обманом заволоділа понад 1 млн грн виплат бабусі загиблого військовослужбовця. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.



Як встановило слідство, головна економістка банку переконала 78-річну клієнтку відкрити додатковий рахунок та переказати на нього виплати, які були їй нараховані після загибелі онука-військовослужбовця на Харківському напрямку.

Отримавши доступ до цього рахунку, підозрювана систематично знімала гроші через банкомати. Загалом їй вдалося привласнити понад 1 млн грн.

Поліцейські провели обшуки вдома на та колишній роботі зловмисниці. Їй вже повідомили про підозру за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих (інформаційних) систем, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та привласненні офіційного документа (ч. 5 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України).