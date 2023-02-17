У Херсоні працівниця поліції скоїла смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 54-річна пішохідка, повідомила у п’ятницю, 17 лютого, поліція Херсонщини.

ДТП за участю двох легкових автомобілів, одним з яких керувала поліцейська, сталася ще 14 лютого. Як йдеться у повідомленні поліції, поліцейська в момент аварії перебувала на службі.

«Поліцейська Херсонського районного управління поліції на автомобілі Nissan Rogue рухалася по вул. Кременчуцька через перехрестя з вул. Українська, та не надала перевагу в русі автомобілю «Nissan Мurano», у результаті відбулося зіткнення. Внаслідок аварії автомобілі опинилися на пішохідній зоні, де Nissan Rogue здійснив наїзд на 54-річну жінку, яка загинула на місці події», – сказано в повідомленні.

В лікарні у працівниці поліції відібрали біологічні зразки для проведення аналізу на встановлення в організмі алкоголю чи наркотиків. На момент публікації повідомлення поліції її результати були невідомі. Однак на час розслідування поліцейську відсторонили від посади.