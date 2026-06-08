Правоохоронці затримали у Ковелі чотирьох учасників незаконної схеми

Ковельський міськрайонний суд визнав винною у зловживанні впливом колишню працівницю управління соцзахисту Ковельської міськради Ірину Середюк. Її викрили на корупційній схемі зняття військовозобовʼязаних з розшуку через ТЦК. За скоєне експосадовиці призначили 103,7 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 4 червня, організатором схеми був чоловік обвинуваченої Андрій Середюк – колишній радник міського голови Ковеля та ексвійськовий комісар міського ТЦК. Він обіцяв військовозобов’язаним за 2,5 тис. доларів посприяти у знятті з розшуку та внесенні відповідних змін до реєстру «Оберіг».

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За даними слідства, Ірина Середюк підготувала договір оренди житла з неправдивими даними про місце проживання одного з клієнтів у Нововолинській громаді. Надалі цей документ використали для зміни місця військового обліку чоловіка. Після цього його зняли з розшуку та внесли зміни до електронного реєстру військовозобов’язаних.

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Наприкінці серпня 2025 року чоловік передав посередникам 2500 доларів. Частину цих грошей отримала обвинувачена та інші учасники схеми.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Андрій Середюк координував роботу спільників та контактував із представниками ТЦК. До схеми він залучив двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики Ковельської міськради, серед яких була його дружина. Також серед фігурантів справи є 24-річний племінник експосадовця, який підшуковував клієнтів і домовлявся з ними про зустрічі.

Після викриття Андрія та Ірину Середюків звільнили з міськради. Ексраднику мера обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та арештували частину майна. У квітні 2026 року суд виніс йому вирок і призначив 103,7 тис. грн штрафу.

У лютому 2026 року Ірина Середюк уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Вона повністю визнала провину, погодилася співпрацювати зі слідством та добровільно перерахувати 250 тис. грн на потреби ЗСУ.

Суддя Марина Грідяєва визнала експосадовицю винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, вчинене за попередньою змовою) та призначила штраф у розмірі 103,7 тис. грн. Також в Ірини Середюк конфіскували 1000 доларів, отриманих унаслідок злочину. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.