Антон Мілаєв потрапив у полон ЗСУ на Херсонщині

Українські військові захопили в полон названого правнука генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва. Росіянин Антон Мілаєв потрапив у полон ЗСУ у квітні цього року на Херсонщині. У понеділок, 6 липня, проєкт «Хочу жить» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими опублікував інтерв'ю з полоненим родичем Брежнєва.

Антон Мілаєв – названий онук доньки Леоніда Брежнєва Галини. За словами Мілаєва, вона виховувала його як рідного. Сам полонений каже, що не любить обговорювати родинні зв'язки з Брежнєвим і стверджує, що ніколи не використовував цей факт для власної вигоди.

У розмові з представницею проєкту «Хочу жить» Антон Мілаєв розповів, що 19 років прожив у США, де працював таксистом і будівельником. Однак вирішив повернутися до Росії, бо скучив за батьківщиною.

За словами Мілаєва, рішення підписати контракт з міноборони РФ він ухвалив через борги. До цього чоловік не цікавився російсько-українською війною й не розумів, що насправді відбувається. Полонений розповів, що розраховував служити водієм, однак після тритижневої підготовки його направили до штурмового підрозділу. Мілаєва відправили на Херсонщину. За його словами, він мав лише одне бойове завдання, яке тривало із січня до квітня 2026 року. Під час його виконання він потрапив у полон військовослужбовців 34 окремої бригади морської піхоти.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Нам наказали знайти підземний паркінг, але його там не було. Ми знайшли місце, де сховатися, – маленький клаптик, але нас знайшли та розгромили. [...] Потім мене побачили дрони, я підняв руки, й мене вивели. [...] Коли я там був (на фронті, – ред.), з нашої бригади залишилося живими 20 людей. Там м'ясорубка, вижити практично неможливо. Це просто пощастило, що так сталося», – розповів Антон Мілаєв.

За словами Антона Мілаєва, російські командири радили підлеглим не здаватися в полон ЗСУ, оскільки там на них нібито чекають тортури. Однак сам Мілаєв каже, що в українському полоні до нього ставляться добре.

«Більшість іде на війну лише через гроші. Воно не варте цих грошей, але це розумієш лише тоді, коли виконуєш бойове завдання. У рекламі все виглядає добре, але насправді все не так», – підсумував полонений.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що через проєкт «Хочу жить» вперше здався у полон громадянин Таджикистану. Військового армії Росії евакуювали бійці 66-ї окремої механізованої бригади.