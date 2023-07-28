Наркодилерів затримали під час продажу 24 кг наркотичних речовин

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які організували злочинну групу для продажу наркотиків у великих гуртових партіях. Наркотичні речовини збували в чотирьох областях України. Наркодилерів затримали під час чергового продажу 24 кілограмів різних наркотиків.

За даними слідства, група осіб займалася збутом психотропних речовини гуртовими партіями на території Волинської, Тернопільської, Черкаської та Київської областей. Під час контрольованої закупки правоохоронці затримали трьох осіб. Вони намагалися збути гуртову партію різних наркотиків вагою близько 24 кг. Їх вартість на «чорному» ринку складає приблизно 300 тис. доларів США.

«Правоохоронці провели обшуки і помешканнях, складах. Загалом, на території Волинської, Черкаської, Тернопільської та Київській областей проведено понад 15 обшуків за місцями проживання учасників групи та інших осіб, які здійснювали гуртову закупівлю психотропних речовин та розповсюджували їх», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Працівники ДБР спільно з СБУ та поліцією виявили та вилучили понад 24 кг психотропних речовин, грошові кошти в сумі понад 90 тис. доларів США, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підозрюваних.

Трьом наркодилерам правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин). Наразі у суді вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Працівники поліції встановлюють інші учасники, які могли бути причетні до розповсюдження гуртових партій наркотиків на території держави.