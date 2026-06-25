Слідчі заходи не впливають на роботу станції

На майданчику Хмельницької АЕС в Нетішині правоохоронці проводять слідчі дії. Про це вранці 25 червня повідомило АТ «НАЕК «Енергоатом».

У компанії зазначили, що перевірка стосується окремих закупівель, які здійснювало керівництво ХАЕС у попередні роки.

В «Енергоатомі» запевнили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами та надають усі необхідні документи й інформацію для проведення розслідування.



«Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення», – ідеться в повідомленні.

Водночас в «Енергоатомі» підкреслили, що слідчі заходи не впливають на роботу станції. Хмельницька АЕС функціонує у штатному режимі, забезпечуючи безпечну експлуатацію енергоблоків та стабільне виробництво електроенергії для потреб країни.

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