Позашляховик був припаркований на вулиці Дворецькій у Рівному

Правоохоронці встановили підозрюваного у підпалі авто рівненського підприємця, який трапився ще у 2023 році. Мешканцю Рівного повідомили про підозру в умисному знищенні майна. За даними прокуратури, він переховується від слдіства, тому підозру вручили його дружині. 36-річного рівнянина планують оголосити в розшук.

Як вказано у повідомленні Рівненської обласної прокуратури за 9 лютого, жителю обласного центру повідомлено про підозру в ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу). Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2023 року чоловік облив та підпалив автомобіль марки Mercedes-Benz G 400 d, який був припаркований у дворі житлового будинку на вулиці Дворецькій в Рівному. Власнику позашляховика – місцевому підприємцю, завдано збитків на понад 6 млн грн.

У жовтні 2023 року чоловік облив та підпалив автомобіль марки Mercedes-Benz G 400 d

Оскільки рівнянин переховується від органів досудового розслідування, повідомлення про підозру вручили його дружині. Якщо підозрюваний не з’явиться до правоохоронців – його оголосять у розшук. 36-річному рівнянину може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі.