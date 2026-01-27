Під час операції з затримання злочинця загинули четверо поліцейських

Стрілянину по правоохоронцях у Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо поліцейських, влаштував колишній військовослужбовець. Він мав при собі бронежилет та автомат, повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима під час брифінгу у вівторок, 27 січня.

Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше був військовим. Більш детальну інформацію про особу фігуранта не розголошують через досудове розслідування, що триває.

За даними Олега Гудими, підозрюваний, який побачив поліцейських, намагався сховатися та втік зі свого помешкання до лісу. При цьому він мав з собою бронежилет та взяв автоматичну зброю.

Зазначимо, «Укрінформ» із посиланням на обізнаного співрозмовника повідомив, що поліцейські загинули під час операції із затримання підозрюваного у замаху на вбивство депутата ради міста Корсунь-Шевченківський.

«Є в Корсунь-Шевченківському депутат міської ради і голова громадської організації – молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи-попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника», – повідомив співрозмовник «Укрінформу».

Джерело видання повідомило, що стрілець напав на правоохоронців із засідки, відкривши вогонь з автомата. За даними «Укрінформу», усі кульові поранення завдали в область шиї.

Водночас очільник ГУ Нацполіції на Черкащині відмовився коментувати це повідомлення, апелюючи до досудового розслідування, що триває.

Нагадаємо, стрілянина на Черкащині сталася 27 січня під час затримання розшукуваного за вбивство. Під час операції загинули четверо поліцейських, які також були учасниками бойових дій. Ще один правоохоронець зазнав поранення. Стрільця ліквідували.