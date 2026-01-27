Ще один поліцейський отримав поранення

У вівторок, 27 січня, у Черкаській області під час затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство, сталася стрілянина. Підозрюваний відкрив вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого загинули четверо поліцейських. Про це повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

«Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю», – написав Вигівський.

Внаслідок стрілянини загинули:

командир взводу №1 роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;

заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;

інспектор взводу №1 роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;

поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Загиблі поліцейські внаслідок стрілянини у Черкаській області 27 січня

Крім цього, офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак отримав поранення.

