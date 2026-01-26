Юрія Боброва звільнили з військової служби за станом здоров’я

Суддю Юрія Боброва тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя та подали на його звільнення з посади. Рішення ухвалила дисциплінарна палата ВРП у понеділок, 26 січня.

Йдеться про суддю Івано-Франківського окружного адміністративного суду, мобілізованого до війська на посаду начальника управління правового забезпечення Генштабу. У червні 2022 року посадовець погрожував охоронцям та відвідувачам житлового комплексу в центрі Києва після того, як потрапив там у ДТП. Він вистрілив і ледве не поцілив у дітей, які гуляли біля під’їзду. Міністр оборони Олексій Резніков доручив розслідувати інцидент, відсторонивши посадовця Генштабу від виконання обов’язків.

У липні 2022 року Юрія Боброва звільнили з військової служби у відставку за станом здоров’я і за кілька місяців він став суддею Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Після інциденту зі стріляниною правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), попри це у 2023 році Вища рада правосуддя відмовила у відкритті дисциплінарної справи щодо Юрія Боброва.

У понеділок, 26 січня, ВРП вирішила тимчасово відсторонити Юрія Боброва від правосуддя та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади.