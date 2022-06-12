Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про застосування посадовцем Генштабу зброї в одному зі спальних районів Києва

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про відсторонення від посади керівника одного з управлінь Генерального штабу Збройних сил України після того, як він застосував зброю у спальному районі Києва. За його словами, поведінка посадовця має ознаки не лише адміністративного, але й кримінального правопорушення.

«Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка», – написав міністр у Facebook вранці в неділю, 12 червня.

Подробиці інциденту невідомі. Резніков лише повідомив, що це сталося минулої п’ятниці. З його слів, посадовця відсторонили, триває службове розслідування його дій.

«Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання», – наголосив міністр оборони.

За інформацією «Української правди», у соцмережах пишуть, що посадовець Генштабу погрожував охоронцям та відвідувачам житлового комплексу в центрі Києва після того, як потрапив там у ДТП. Він вистрілив і ледве не попав у дітей, які гуляли біля під'їзду.

Відео інциденту, коли нетверезому працівник Генштабу влаштував стрілянину в київському ЖК.

Відео УП передали жителі pic.twitter.com/yrJgaQ1vkO — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) June 12, 2022