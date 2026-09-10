Бухгалтера підприємства можуть звільнити від кримінальної відповідальності

На Закарпатті викрили схему умисного заниження екологічного податку на захоронення відходів неподалік Мукачева, яка діяла близько чотирьох років. Після викриття підприємство повернуло у бюджет 5,6 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 10 вересня, головний бухгалтер комунального підприємства під час розрахунку податку застосовував найнижчий коефіцієнт, попри те, що за розміщення відходів поблизу міста КП мало сплачувати утричі більше.

«Сума занижених платежів склала понад 5,6 млн грн. Головному бухгалтеру повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків», – зазначили правоохоронці.

За інформацією сайту Мукачівської міської ради, вивозом побутових відходів у громаді займається ММКП «Чисте місто», яке очолює Душка Масалова.

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Після викриття порушення підприємство добровільно відшкодувало всю суму несплаченого екологічного податку до бюджету. Прокуратура звернулася до суду із клопотанням про звільнення бухгалтера КП від відповідальності у зв’язку із повною сплатою боргу.