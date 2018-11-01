Представники УПЦ МП позиваються до Верховної Ради через автокефалію

Одним з позивачів є намісник так званого «Десятинного монастиря» УПЦ (МП) єпископ Гедеон

Верховний Суд розгляне три позови до Верховної Ради про визнання протиправним та скасування постанови від 19 квітня про підтримку звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія I про надання томосу (указу) про автокефалію Української православної церкви. Про це інформує державний портал «Судова влада України».

Станом на 30 жовтня у провадженні суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Повідомляється, що дві з них розглянуть за спрощеною процедурою без виклику сторін. Провадження у цих справах відкриті 8 і 9 жовтня. Ще одна справа призначена до розгляду в судовому засіданні з повідомленням сторін на 27 листопада 2018 року.

У режимі спрощеного провадження досліджуватимуть позовну заяву «Релігійної громади УПЦ при храмі Святителя Миколая» з міста Бердянська Запорізької області та заяву «Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійського монастиря» УПЦ (МП), який розташований в Житомирській області.

Водночас позов священика УПЦ (МП) єпископа Гедеона (Юрія Харона) з вимогою скасувати постанову парламенту щодо томосу суд почне розглядати 27 листопада.

До слова, останній відомий своєї причетністю до історії зі зведенням каплиці УПЦ (МП) біля історичного музею на вул. Володимирській у Києві. Це викликало протести громадських активістів, адже, на їхнє переконання, каплицю неправомірно побудували поблизу залишків фундаменту старовинної Десятинної церкви Х-ХІ ст.

Як писав ZAXID.NET, раніше Окружний адміністративний суд Києва прийняв позов громадської організації «Неурядова організація «Верховенство права» до президента України Петра Порошенка з приводу надання українській православній церкві томосу про автокефалію. «Українська правда» зазначає, що організація-позивач пов’язана з представниками колишньої влади та оточенням екс-президента Віктора Януковича.