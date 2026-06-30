Угорщина продовжить надавати прихисток чоловікам з України

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна продовжить надавати прихисток військовозобов’язаним чоловікам з України попри протилежну пропозицію Євросоюзу. Про це у вівторок, 30 червня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на заяву Петера Мадяра.

Під час засідання Національних зборів лідер угорської партії «Наша Батьківщина» Ласло Тороцкаї поцікавився думкою Петера Мадяра щодо пропозиції ЄС припинити надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку.

Петер Мадяр відповів, що Угорщина озвучила свою позицію на засіданні Ради ЄС. Міністр внутрішніх справ Угорщини Габор Посфай заявив, що країна не підтримуватиме ці обмеження. Петер Мадяр наголосив, що Угорщина надаватиме прихисток «тим, хто приїжджає до нашої країни, щоб уникнути призову».

Нагадаємо, у квітні 2026 року під час пресконференції у Берліні Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина та Україна разом працюватимуть над поверненням чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. Володимира Зеленського підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив, що повернення до України чоловіків мобілізаційного віку необхідне для її захисту та відбудови.

25 червня уряд Данії змінив правила надання посвідки на проживання в країні в межах спеціального закону, що надає українцям прихисток на час повномасштабного вторгнення. Зазначалось, що країна більше не прийматиме військовозобов’язаних чоловіків.