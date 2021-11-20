Президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією

Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але на цей момент Крим належить Росії. Про це заявив президент Болгарії Румен Радев, повторивши свої слова про «російський Крим», пише «Європейська правда» з посиланням на болгарські ЗМІ.

«Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на цей момент Крим належить Росії», – сказав Радев.

Віце-президентка і кандидатка на новий термін Іліана Йотова також прокоментувала тему.

«Ми вже тривалий час були частиною тих європейських лідерів, як пані Меркель, пан Макрон, які виступають за відновлення самітів ЄС-Росія, де всі ці питання мають бути винесені на переговори. На думку багатьох експертів і лідерів в Європі, ці зустрічі потрібно відновити. Все потрібно вирішувати за столом переговорів», – сказала Йотова.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило посла Болгарії в Києві, який запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Румен Радев має високі шанси переобратись на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,42% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков – 22,83%.