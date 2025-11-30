Кароль Навроцький відмовився від зустрічі з Віктором Орбаном

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Таке рішення польський президент ухвалив через нещодавній візит Орбана до Москви. Про це у неділю, 30 листопада, повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

Зустріч з Віктором Орбаном була запланована на четвер, 4 грудня. Кароль Навроцький разом з дружиною мав прибути до Будапешта, але через зустріч Орбана та Путіна польський президент вирішив скоротити свій візит до Угорщини.

«Президент Кароль Навроцький послідовно виступає за пошук життєздатних шляхів припинення війни в Україні, розпочатої Російською Федерацією. Посилаючись на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарності, зокрема в енергетичному секторі, президент Кароль Навроцький, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, вирішив обмежити свій візит до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі», – йдеться у повідомлення.

Вказується, що 3 грудня Кароль Навроцький зустрінеться з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини, вони планують обговорити питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні.

Рішення президента Польщі прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши його «справді гарним».

«Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент», – написав Андрій Сибіга у соцмережі ікс.

Віктор Орбан здійснив візит до Москви у п’ятницю, 28 листопада, де зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Угорський прем’єр та очільник Кремля обговорювали постачання російської нафти та газу до Угорщини. Також вони нібито обговорили російсько-українську війну й Віктор Орбан поскаржився Путіну, що «відчуває вплив українського конфлікту на собі».

До слова, того ж дня угорське видання Telex повідомило, що перекладачка Віктора Орбана неправильно переклала йому слова Путіна про Україну. Згодом речник партії Орбана «Фідес» Тамаш Менцер прокоментував невдалу роботу перекладачки, заявивши, що в неї був не «найкращий день».