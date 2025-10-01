Місто Старокостянтинів відоме своїми архітектурними пам'ятками та стратегічним аеродромом

У середу, 1 жовтня, з нагоди Дня захисників та Покрови президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-герой України» Старокостянтинову, що на Хмельниччині. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

«Старокостянтинів має стратегічне значення для всієї країни. Лише цього року місто пережило майже 30 ракетних і близько 300 дронових обстрілів. Попри те, що жителі працюють і навчаються в умовах постійної небезпеки та напруги, вони й далі ефективно забезпечують життєдіяльність Старокостянтинова», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім Старокостянтинова, президент присвоїв відзнаку «Місто-герой України» ще 15 містам України. Йдеться про:

Павлоград, Нікополь, Марганець на Дніпропетровщині;

Дружківку, Краматорськ, Костянтинівку, Покровськ, Слов’янськ на Донеччині;

Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі;

Вознесенськ і Баштанку на Миколаївщині;

Куп’янськ на Харківщині;

Суми та Тростянець.

Додамо, що «Місто-герой України» – почесна відзнака, встановлена президентом 6 березня 2022 року для відзначення подвигу міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.

Старокостянтинів – місто в Хмельницькому районі з населенням приблизно 34-35 тис. людей. Відоме своїми архітектурними пам'ятками та стратегічним аеродромом, який часто стає об'єктом російських обстрілів.