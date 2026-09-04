Від початку повномасштабної війни Василь Куць служить у Десантно-штурмових військах ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відзначив найвищою нагородою військового із Львівщини Василя Куця, йому присвоєно звання Героя України та вручено орден «Золота Зірка». Про це 3 вересня повідомив голова Шептицької РДА Андрій Дяченко.

Від початку повномасштабної війни Василь Куць із Радехівщини служить у Десантно-штурмових військах ЗСУ. За його плечима важкі бої, складні бойові завдання та відповідальність за життя своїх побратимів.

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У 2025 році штурмова група під командуванням Василя Куця знищила понад 40 російських військових, одного окупанта взяла в полон. Згодом Василь Куць вивів свою групу з ворожого оточення, яке тривало понад два тижні. Також брав участь в евакуації загиблих українських воїнів.

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Із указу президента відомо, що Василь Куць є молодшим сержантом.

«Пишаємося Вами, Василю! Дякую Вам за мужність і витримку, за побратимів, за службу і за Україну. Нехай ця нагорода буде не лише визнанням Вашого подвигу, а й нагадуванням усім нам, якою ціною виборюються наша свобода та незалежність», – написав очільник Шептицької РДА.