До повномасштабного вторгнення Віталій Радіо проживав у селі Кургани Березнівської громади

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України головному сержанту роти Віталію Радіо. Військовослужбовець був родом із Рівненської області та загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомила 29 серпня Березнівська міська рада.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Радіо Віталію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно)», – йдеться в указі президента.

Віталій Радіо проживав у селі Кургани Березнівської громади. Чоловік вступив до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша з дня її створення, був головним сержантом роти.

Як зазначили в міськраді, наприкінці березня 2024 року Віталій Радіо отримав завдання очолити групу підсилення. Їхня мета була зачистити місцевість і будівлі від російських військ після штурму населеного пункту на Донеччині:

«Бійці під командуванням нашого земляка обережно просувалися околицею села та обстежували будинки. В ході спорадичних зіткнень старший сержант особисто знешкодив автоматним вогнем 10 ворогів».

1 квітня 2024 року російські війська виявили групу та завдали удару дроном-камікадзе.

«Почувши звуки дрона, Віталій Радіо віддав наказ групі розосередитись та в останній момент відштовхнув від себе бійця, який був поруч. У підсумку – група Віталія виконала поставлене завдання», – повідомили в міськраді.

43-річний головний сержант загинув того ж дня внаслідок поранення на Донеччині.