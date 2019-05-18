Президент призначив стипендії політв'язням Сенцову, Сущенку і Балуху

Президент Петро Порошенко надав державні стипендії імені Левка Лук’яненка українським політв’язням Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову та Роману Сущенку. Про відповідний указ від 17 травня повідомила прес-служба президента.

Державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено політв’язням «на період незаконного затримання, утримання (у в'язниці, -ред.) та протягом одного року після звільнення».

Також голова держави призначив стипендії терміном на один рік кримськотатарським політичним діячам Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, яких російська окупаційна влада заарештовувала в Криму через проукраїнську позицію та участь у житті Меджлісу.

До слова, стипендію імені Левка Лук’яненка запровадили в Україні торік у грудні. Це є щомісячна виплата, розмір якої становить до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.