Президент призначив стипендії політв'язням Сенцову, Сущенку і Балуху

Гроші незаконно засудженим Росією виплачуватимуть на час їхнього перебування в тюрмі

СуспільствоКатерина Чурилова, 18 травня590

До теми

Президент Петро Порошенко надав державні стипендії імені Левка Лук’яненка українським політв’язням Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову та Роману Сущенку. Про відповідний указ від 17 травня повідомила прес-служба президента.

Державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено політв’язням «на період незаконного затримання, утримання (у в'язниці, -ред.) та протягом одного року після звільнення».

Також голова держави призначив стипендії терміном на один рік кримськотатарським політичним діячам Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, яких російська окупаційна влада заарештовувала в Криму через проукраїнську позицію та участь у житті Меджлісу.

До слова, стипендію імені Левка Лук’яненка запровадили в Україні торік у грудні. Це є щомісячна виплата, розмір якої становить до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Жизня».
Уривок з автобіографічної книги Олега Сенцова ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук