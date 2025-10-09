У середу, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив трьох суддів у місцеві суди Хмельниччини. Про це йдеться в указах президента: № 766/2025, № 756/2025, № 722/2025.

Так, суддею Чемеровецького районного суду стала Наталія Горобець. Згідно з даними її декларації, у 2024 році посадовиця отримала понад 1 млн грн зарплати, 240 тис. грн аліментів на дітей, а на банківських рахунках зберігала понад 41 тис. грн і ще 5000 доларів – готівкою. Наталія Горобець має квартиру у Хмельницькому площею 43,9 м2 і три земельні ділянки у селі Жилинці Хмельницької області, які здає в оренду.

Суддею Новоушицького районного суду призначили Вікторію Польову. Згідно з декларацією, минулого року вона заробила 1 млн грн, а її чоловік – 1,4 млн грн на посаді судді Хмельницького окружного адміністративного суду. Подружжя також сумарно отримало понад 251 тис. грн пенсії. Посадовиця вказала, що має 62 тис. грн і 17 тис. доларів заощаджень, а її чоловік – 220 тис. грн і 3000 доларів. На чоловіка Вікторії Польової зареєстрована квартира в Хмельницькому (35 м2), на сина – земельна ділянка у селі Солобківці Хмельницького району (2000 м2), а сама сімʼя проживає в будинку свекра посадовиці у Хмельницькому.

Суддею Славутського міськрайонного суду став Василь Шевчук, який у декларації за 2024 рік зазначив понад 1 млн грн зарплати. Також він отримав 150 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Дружина посадовця заробила 462 тис. грн на підприємницькій діяльності й задекларувала 14 400 тис. доларів заощаджень. Василь Шевчук вказав, що має спільну часткову власність на квартири у Новому Роздолі, Львові та Славуті.