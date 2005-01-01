Президент США вирішив обкласти митом китайські товари

Дональда Трампа не задовільняє гігантський торговельний дефіцит США з Китаєм

СвітРоман Ганкевич, 23 березня2321

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Президент США вирішив обкласти митом китайські товари
Трамп розпорядився ввести нові мита на торгівлю з КНР

Президент США Дональд Трамп 22 березня підписав розпорядження, згідно з яким офіс торговельного представника США і міністерство фінансів найближчим часом повинні представити план введення нових тарифів і мит на товари з Китаю. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Американський президент заявив, що «розглядає президента КНР Сі Цзіньпіна як великого друга», але більше не має наміру миритися з існуванням «гігантського торгового дефіциту» у відносинах з Пекіном. «Наш торговельний дефіцит з Китаєм, за різними оцінками, становить від $375 млрд до $504 млрд», – уточнив він.

За словами американського лідера, мита торкнуться імпорту на $60 млрд. Список китайських товарів, які обкладуть податком, складуть протягом 15 днів.

Між тим, Китай не забарився з відповіддю. Як інформує Reuters, Міністерство комерції Китаю повідомило, що готується до введення мита на товари з США. «Міністерство комерції опублікувало список імпортованих із США товарів, на які має намір ввести мита, щоб збалансувати втрати, викликані введенням мит зі сторони США на сталь і алюміній», - повідомили в міністерстві.

Мита можуть бути введені для товарів на суму 3 мільярди доларів.

Зазначимо, що 23 березня вступають в силу нові тарифи на імпорт в США сталі і алюмінію, введені за ініціативою президента Трампа. Вони також торкнуться інтересів Китаю.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп 8 березня підписав розпорядження, що вводить мита на імпорт продукції сталеливарної і алюмінієвої промисловості. При цьому він обіцяв розглянути питання звільнення від мит ряду країн, таких як Австралія, Канада і Мексика.

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