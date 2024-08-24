Президент України Володимир Зеленський присвоїв львівській 103 окремій бригаді ТрО почесне найменування «імені митрополита Андрея Шептицького». Відповідний указ від 23 серпня оприлюднений на сайті Офісу президента. Почесне найменування львівській 103 бригаді ТрО президент присвоїв, «зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом». Відтепер бригаду іменуватимуть – 103 окрема бригада ТрО імені митрополита Андрея Шептицького Сил територіальної оборони Збройних Сил України. «Зазначимо, що наша бригада є першою бригадою територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України, якій присвоєне почесне найменування», – повідомили у 103 бригаді ТрО.

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