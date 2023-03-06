Глава держави запевнив, що українці знайдуть вбивць бійця ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні у понеділок, 6 березня, відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав «Слава Україні». Глава держави запевнив, що українці знайдуть вбивць бійця ЗСУ.

«Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: «Слава Україні!». Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: «Герою слава! Героям слава! Україні слава!». І ми знайдемо вбивць», – сказав він.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні в мережі з'явилися кадри того, як російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового за фразу «Слава Україні». Коли було зняте це відео, поки невідомо.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вбивство українських полонених російськими військовими – приклад їх національної нікчемності та слабкості. Він наголосив, що «за кожен такий воєнний злочин буде розплата» і «ніхто не зможе сховатися від неї».

Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав «черговим воєнним злочином Росії» розстріл українського військового і повідомив, що переслав це відео своїм іноземним колегам.