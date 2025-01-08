Клаудія Шейнбаум запропонувала Трампу перейменувати Північну Америку

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала Дональду Трампу перейменувати Північну Америку, включно зі США, на «Мексиканську Америку». Про це у середу, 8 січня, повідомила інформаційна агенція Reuters.

Лідерка Мексики відповіла обраному президенту США Дональду Трампу на його заяву щодо перейменування Мексиканської затоки на «Американську затоку». Клаудія Шейнбаум продемонструвала карту 1607 року, на якій Північна Америка зображена у складі Мексики. Президентка Мексики також пожартувала, що «Мексиканська Америка – звучить мило».

Водночас голова мексиканського офісу в Раді Європи Хосе Альфонсо Суарес дель Реал зауважив, що «Мексиканська Америка» визнана з 17 століття саме як назва всієї північної частини американського континенту, а назва «Мексиканська затока» була визнана на міжнародному рівні сотні років тому.

Зазначимо, що у вівторок, 7 січня, під час пресконференції Дональд Трамп запропонував перейменувати Мексиканську затоку на «затоку Америки». Також під час спілкування з журналістами Трамп не виключив застосування військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу.

Втім, Клаудія Шейнбаум висловила сподівання, що відносини між Мексикою та США «будуть гарними», пояснивши заяви Трампа тим, що він «має свій спосіб спілкування».

Додамо, що раніше Трамп заявляв про бажання купити Гренландію. На тлі цієї заяви Данія змінила королівський герб, зробивши на ньому символи Гренландії та Фарерських островів більш помітними.