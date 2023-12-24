51-річна Мая Санду обрана президенткою Молдови з 24 грудня 2020, це її перша президентська каденція

Президентка Молдови Мая Санду заявила про намір балотуватися на другий термін. Про це Санду повідомила у неділю, 24 грудня, у зверненні з нагоди трьох років перебування на посаді, інформує телеканал Moldova1.

«Кілька років тому ми разом почали шлях перетворення Молдови на кращу країну. За три роки мандата нам вдалося зберегти мир удома, зміцнити незалежність країни, у нас уряд, близький до народу, також нам вдалося почати переговори про вступ Молдови до Європейського союзу», – заявила Санду в неділю у зверненні з нагоди третьої річниці вступу на посаду президента.

51-річна Мая Санду обрана президенткою Молдови з 24 грудня 2020, це її перша президентська каденція. З її обранням у країні почалась низка перетворень, спрямованих на європейську інтеграцію Молдови.

«Я зобов'язалася зробити все, що в моїх силах, для виконання місії європейської інтеграції. Ми отримали підтримку цього курсу з боку країн-членів, і нам потрібна ваша підтримка, дорогі молдовани, для того, щоб домогтися успіху. Нам ще належить зробити багато важливих кроків, і я готова продовжувати, якщо ви надасте довіру для отримання нового мандата у 2024 році», – сказала Санду.

Також Санду оголосила, що ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського союзу.

«Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше – забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського союзу», – додала президентка Молдови.

«Саме тому я вважаю, що необхідно чітко сказати всією країною, який шлях ми обираємо для Молдови. Я закликаю парламент ініціювати організацію референдуму восени наступного року, на якому голос громадян буде вирішальним», – оголосила Мая Санду.