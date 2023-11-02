Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія підкуповує виборців перед місцевими виборами, які відбудуться у країні цими вихідними. Про це інформує Reuters.

За її словами, Москва за останні два місяці спрямувала суму, еквівалентну майже 5 млн доларів, на фінансування «злочинних угруповань», серед яких заборонена у Молдові партія «Шор», очолювана бізнесменом-утікачем Іланом Шором.

«Росія раніше купувала тих людей, які керували Молдовою. У неї більше немає такої можливості. Тепер вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей. Є люди, які працюють на Кремль і їдуть до Москви по гроші», – сказала Санду і закликала правоохоронців «вжити заходів і покарати винних».

Вона закликала виборців підтримати її союзників, щоб продемонструвати підтримку її бачення просування Молдови в європейському напрямку і приєднання до Європейського Союзу.

«Важливо, щоб кожен вийшов і проголосував за тих кандидатів, які будуть проводити проєвропейську політику Молдови, а не створювати перешкод на цьому шляху», – сказала Санду.

Додамо, що місцеві вибори у Молдові відбудуться у неділю, 5 листопада.