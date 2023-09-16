Віталій Дєнісов виявився російським шпигуном

Видворений з Молдови 13 вересня глава російського пропагандистського ЗМІ «Sputnik Молдова» Віталій Дєнісов є кадровим російським офіцером і уродженцем України. Про це повідомляють розслідувачі із The Insider.

13 вересня з Молдови видворили російського пропагандиста, керівника «Sputnik Молдова» Віталія Дєнісова. Це рішення пояснили його втручанням у внутрішні справи Молдови. Як з'ясувало видання The Insider, Дєнісов, імовірно, є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777), який в інтересах ГРУ займається інформаційними вкиданнями і дезінформацією зарубіжної аудиторії.

Дєнісов народився в Закарпатській області, а після школи вступив до Львівського вищого військово-політичного училища ЛВВПУ, де готували організаторів культурно-просвітницької роботи (політруків) і військових журналістів. Пізніше ЛВВПУ, де навчався Дєнісов, перейменували на Академію сухопутних військ України.

У 1992 році курсант Дєнісов відмовився складати присягу Україні й разом з іншими «відмовниками» перебрався до Москви. Там його поселили недалеко від штаб-квартири ГРУ, печний час він значився співробітником головної газети міноборони РФ «Красная звезда».

У 2013 році Дєнісов працював у головному слідчому управлінні Московської області. Зі слідчого комітету Дєнісов перейшов у 72-й центр спеціальної служби (в/ч 54777). Цей центр збирає й аналізує інформацію із зарубіжних резидентур ГРУ, а також займається інформаційними фейками.

У 2016 році офіцеру Дєнісов присвоїли звання полковника, а у 2019 році призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Після цього він очолив Sputnik у Баку. У 2022 році полковника Дєнісова направили до Кишинева збирати інформацію й просувати прокремлівський порядок денний, але після вторгнення російських військ в Україну сайти і мовлення місцевого Sputnik заблокували. Згодом влада Молдови депортувала Дєнісова.