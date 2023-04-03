За Мілатовича проголосували приблизно 60% з-поміж 542 тисяч виборців

Кандидат від просербсько-проросійських сил Яков Мілатович, згідно з попередніми результатами, переміг чинного президента Міло Джукановича й очолюватиме Чорногорію впродовж наступних п’яти років.

Як повідомило «Радіо Свобода», за Мілатовича проголосували приблизно 60% з-поміж 542 тисяч виборців. Явка становила 70%.

Мілатович виступав під гаслом «Європа зараз». Однак, його підтримували просербсько-проросійські партії та Сербська православна церква, ті сили, які упродовж минулих років намагалися дестабілізувати Чорногорію, розширити її звʼязки з Белградом і Москвою й таким чином сповільнити її вступ до Європейського Союзу.

Джуканович від початку дев’яностих років постійно обіймав посаду голови держави або прем’єр-міністра. Він відіграв головну роль у політичному процесі, котрий призвів до незалежності малої балканської держави та її вступу до НАТО.

Наступною великою перевіркою політичних настроїв громадян Чорногорії стануть дострокові парламентські вибори, які призначені на 11 червня.