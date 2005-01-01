Прикарпатські правоохоронці затримали львів’янина за збут фальшивої валюти

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 16:091950

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Працівники слідчого управління Прикарпатської поліції спільно зі співробітниками УСБУ Івано-Франківської області затримали у Львові чоловіка, який збував 3 тис. фальшивих доларів США. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

Оперативники встановили, що львів’янин отримував в інших жителів Львова підроблені долари та перепродував їх іншим особам вдвічі дешевше від ринкової вартості справжніх.

Правоохоронці затримали цього чоловіка під час збуту 3 тис. підроблених доларів США на автостоянці, поблизу одного зі стадіонів у Львові. Під час затримання зловмисник чинив опір та намагався втекти з місця події.

В нього вилучили гроші, отримані за реалізацію підробленої іноземної валюти. Також вилучено предмет оборудки – 3 тис. підроблених доларів США.

Йому повідомлять про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) ККУ. За це правопорушення йому загрожує ув'язнення на термін від 5 до 10 років.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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