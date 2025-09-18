Осіннє рівнодення вважали особливою датою

Протягом року існує два моменти, коли тривалість дня дорівнює ночі. Один із них припадає на вересень і відомий як день осіннього рівнодення. У цей час у північній півкулі завершується літо й остаточно вступає у свої права осінь. Які традиції з’явилися у цей день, пише УНІАН.

У давнину наші предки уважно спостерігали за змінами в природі та астрономічними явищами, формуючи на основі цього прикмети та обряди. Осіннє рівнодення вважали особливою датою, здатною вплинути на долю й принести добробут.

Що таке осіннє рівнодення і коли воно настає

Осіннє рівнодення – це момент, коли Сонце перетинає екватор Землі, рухаючись із північної півкулі в південну. У цей день світло розподіляється рівномірно, і день триває майже стільки ж, скільки й ніч.

Дата цього явища трохи змінюється щороку. У 2025 році вона припадає на 22 вересня. Після цього в Україні ночі поступово починають ставати довшими, що триватиме до зимового сонцестояння. Тим часом у південній півкулі навпаки – починається весна, і світлий час доби збільшується.

Що прийнято робити в день осіннього рівнодення

Для багатьох стародавніх народів – слов’ян, кельтів, єгиптян, скандинавів – дні рівнодень і сонцестоянь мали сакральне значення. Вони слугували орієнтиром для ведення господарства та мали особливе місце в календарі. Зазвичай саме 22 вересня завершували польові роботи та вшановували зміну сезонів.

Цей день традиційно проводили у колі рідних: накривали щедрий стіл, готували страви з овочів, м’яса, зерна. Вважалося, що такий обряд гарантує добробут протягом наступного року.

Крім святкувань, осіннє рівнодення вважається хорошим часом для внутрішньої роботи над собою. Вірили, що цього дня варто поставити перед собою цілі, записати бажання на аркуші паперу й покласти його під подушку. Це символізувало початок нового етапу в житті.

Також побутувало переконання, що саме 22 вересня – особливо сприятливий день для залучення кохання. Щоб привернути у своє життя другу половинку, люди створювали ефект присутності партнера – ставили другу чашку на стіл, додавали ще одну подушку або ставили поруч дві зубні щітки.