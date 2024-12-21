В обох випадках чоловіки одружились із жінками з інвалідністю

Два псевдоподружжя викрили прикордонники Львівщини на кордоні з Польщею. В обох випадках чоловіки одружились із жінками з інвалідністю, щоб отримати підстави для виїзду за кордон. Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у Держприкордонслужбі.

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Грушів», прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону викрили 33-річного уродженця Полтави та 39-річну жінку, жительку Полтавської області, які уклали шлюб, ймовірно, без наміру створення справжньої сім'ї. Оскільки жінка має інвалідність, це дає право її чоловіку перетнути кордон. Псевдоподружжя нібито їхало в Австрію провідати товариша чоловіка. У спілкуванні з прикордонниками «сімейна пара» не змогла дати відповідь на логічні запитання.

Пари не змогли дати відповіді на найпростіші запитання

Інший випадок трапився у пункті пропуску «Краківець». Там викрили 38-річного уродженця Івано-Франківщини та 33-річну уродженку Хмельниччини. Жінка теж має групу інвалідності. За легендою «молодята» прямували в гості до тещі. Проте обидвоє розповідали прикордонникам зовсім різні історії зі свого подружнього життя, зокрема щодо знайомства та проживання.

Чоловіків через кордон прикордонники не пропустили і повідомили про ці випадки правоохоронні органи.