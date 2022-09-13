Пішохідний перехід закривають для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок

У пункті пропуску «Ужгород» з 15 вересня припинять оформлення громадян, які прямують до Словаччини пішки, повідомила Державна прикордонна служба України.

«З 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску "Ужгород" оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки, буде припинено», – йдеться у повідомленні.

У прикордонному відомстві зазначили, що ухвалили таке рішення для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок і закликали місцевих жителів планувати свій маршрут завчасно. Водночас там не уточнюють, чи планують у майбутньому відновити пішохідний перехід у цьому пункті пропуску.

Таким чином, для пішохідного перетину українсько-словацького кордону залишаться доступними пункти у Малих Селменцях і Малому Березному.