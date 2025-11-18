Шийна ювелірна прикраса гривна

У національному заповіднику «Давній Галич» розповіли про давнє ремесло ювелірів в княжі часи Русі. Тодішні ремісники виготовляли прикраси зі скла і цінних металів.

«Ремісники Давньої Русі дивували своїм умінням і майстерністю. Особливо розвиненим було ювелірне ремесло. Золото, срібло, мідь і бронзу плавили у горнах та тиглях, заливали в ливарні формочки, що складалися з двох частин. Були й формочки за восковими моделями – технологія, яка дозволяла створювати складні та витончені прикраси», – розповіли у заповіднику.

Давньоруські ювеліри виготовляли перстні, кільця, сережки, браслети, колти. З міді та бронзи – елементи зброї, хрести, дзвони, панікадила, посуд та інші предмети.

Перстені, сережки, браслети, скроневі кільця (внизу ліворуч) і лунниця (внизу по центру), фото ZAXID.NET

У Галичі виготовляли прикраси зі скла – гладенькі й скручені різнокольорові браслети.

Уламки браслетів (фото заповідника «Давній Галич»)

Майстри використовували найрізноманітніші техніки: кування, тиснення, карбування, волочіння дроту, а також позолочували вироби зі срібла, бронзи й міді.

Окремою галуззю була обробка кісток та рогів тварин, із них створювали гребінці, ручки до ножів, ґудзики та інші побутові предмети.

Кістяні гребінці (фото заповідника «Давній Галич»)

Біля Овруча майстри виготовляли пряслиця із червоного шиферу, вони були поширені по всій Русі та за її межами.

Ці вироби можна порозглядати у музеї заповідника. Частину прикрас і ювелірних виробів XI-XIII ст. можна також оглянути на виставці «Міста князів» в заповіднику «Древній Звенигород».