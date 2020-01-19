Принц Гаррі та Меган Маркл складуть королівські титули навесні

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини на початку року

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл навесні 2020 року втратять королівські титули.

Як ідеться в офіційній заяві Букінгемського палацу, опублікованій 18 січня, герцог і герцогиня Сассекські досягли домовленості з іншими членами королівської родини.

«Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть любими членами моєї родини. Я визнаю виклики, яких вони зазнали в результаті інтенсивного контролю впродовж останніх двох років, і підтримую їхнє бажання більш самостійного життя. Я хочу подякувати їм за віддану роботу по всій країні, у Співдружності та поза її межами, і особливо пишаюся тим, як Меган швидко стала частиною родини», – заявила королева Єлизавета ІІ.

Після складання королівських титулів принц Гаррі та Меган Маркл більше не будуть вважатися виконувачами офіційних обов'язків членів королівської родини і не отримуватимуть за це гроші. У той же час, вони продовжуватимуть займатися приватним меценатством.

Крім того, принц Гаррі та Меган Маркл мають намір повернути до королівського бюджету кошти, витрачені на ремонт котеджу Фрогмор, який залишиться їхньою резиденцією в Британії. За інформацією ВВС, йдеться про понад 2 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини на початку року. За їхніми словами, вони хочуть стати фінансово незалежними та створити власну благодійну організацію. Подружжя планує жити на два континенти – у Британії та Канаді.