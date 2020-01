Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів

Британська контртерористична поліція опублікувала посібник для вчителів та медиків, який використовується в усій Англії в межах превентивної програми боротьби з радикалізацією, що призначена для того, аби зловити осіб, які можуть вчинити якийсь терористичний злочин.

17 січня The Guardian звернула увагу, що до переліку екстремістських символів у цьому посібнику увійшли, зокрема, організації із захисту довкілля Greenpeace та Extinction Rebellion. Крім того, серед прикладів символів праворадикальних рухів зазначене татуювання у вигляді Герба України – тризуба.

Тату з тризубом опинилося в одному переліку зі свастикою та іншими нацистськими символами (фото The Guardian)

Посольство України у Великій Британії 19 січня відреагувало на цю ситуацію і вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб.

«Додавати тризуб, закріплений Конституцією національний символ і державний герб України, до «Посібника з протидії екстремізму», який контртерористична поліція видала для вчителів та медичного персоналу – більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо вилучити тризуб з посібника та офіційних вибачень», – йдеться в заяві посольства на Twitter.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb