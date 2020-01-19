Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів

Посольство України у Великій Британії вимагає від поліції виправити це та вибачитися

СуспільствоАнна Журба, 19 січня60762

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Британська контртерористична поліція опублікувала посібник для вчителів та медиків, який використовується в усій Англії в межах превентивної програми боротьби з радикалізацією, що призначена для того, аби зловити осіб, які можуть вчинити якийсь терористичний злочин.

17 січня The Guardian звернула увагу, що до переліку екстремістських символів у цьому посібнику увійшли, зокрема, організації із захисту довкілля Greenpeace та Extinction Rebellion. Крім того, серед прикладів символів праворадикальних рухів зазначене татуювання у вигляді Герба України – тризуба.

Тату з тризубом опинилося в одному переліку зі свастикою та іншими нацистськими символами (фото The Guardian)

Посольство України у Великій Британії 19 січня відреагувало на цю ситуацію і вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб.

«Додавати тризуб, закріплений Конституцією національний символ і державний герб України, до «Посібника з протидії екстремізму», який контртерористична поліція видала для вчителів та медичного персоналу – більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо вилучити тризуб з посібника та офіційних вибачень», – йдеться в заяві посольства на Twitter.

Додамо, що восени 2019 року американські конгресмени вимагали внести батальйон «Азов», який є полком Національної гвардії України, до переліку терористичних організацій. Вони наполягали, що «Азов» є відомою ультранаціоналістичною мілітарною організацією в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів у свої лави». Крім того, конгресмени вбачали зв’язок між «Азовом» і терористом, який влаштував стрілянину у мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року. У полку такі звинувачення назвали нісенітницею та наклепом.

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