Україна закликала Велику Британію видалити тризуб з посібника для боротьби з екстремізмом

МЗС України очікує від британської сторони офіційного коментаря, а також вимагає видалити тризуб і посібники

Міністерство закордонних справ України вимагає, щоб Велика Британія видалила Державний герб тризуб з «Посібника з протидії екстремізму», що його видала британська поліція для викладачів і медперсоналу.

«Державний герб України бере свій початок з Київської Русі і є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування Державного герба з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні і за її межами», – йдеться в коментарі на сайті МЗС України.

МЗС України очікує від британської сторони офіційного коментаря, а також вимагає видалити тризуб і посібники.

«Зараз ми очікуємо офіційного коментаря британського Форін Офісу і поліції. Виходимо з того, що його буде оприлюднено найближчим часом. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо видалити українську державну символіку з посібника», – заявили в міністерстві.

Як інформував ZAXID.NET, британська контртерористична поліція опублікувала посібник для вчителів та медиків, який використовується в усій Англії в межах превентивної програми боротьби з радикалізацією, що призначена для того, аби зловити осіб, які можуть вчинити якийсь терористичний злочин. До переліку екстремістських символів у цьому посібнику увійшли, зокрема, організації із захисту довкілля Greenpeace та Extinction Rebellion. Крім того, серед прикладів символів праворадикальних рухів зазначене татуювання у вигляді Герба України – тризуба.

Після цього посольство України в Британії зажадало видалити тризуб з посібника для боротьби з екстремізмом.