Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року в кількості 13 тис. 570 людей. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 23 вересня. Це на 1630 призовників менше, аніж було під час торішнього осіннього призову.

Згідно з рішенням, із загальної кількості призовників 7500 будуть направлені у Збройні сили України, 4970 – у Національну гвардію, 500 – у Державну прикордонну службу і ще 600 – у Державну спеціальну службу транспорту, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

На проведення призову Кабмін виділив 58,31 млн грн, з яких 32,23 млн грн – на проведення призову в ЗСУ, 21,36 млн грн – у Нацгвардію, 2,14 млн грн – у Держприкордонслужбу і 2,58 млн грн – в Держспецтрансслужбу.

Обсяг витрат на одного призовника становить 4297 грн, з них: 4204 грн – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 грн – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування і перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, зі збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Обласним і Київській міській держадміністраціям доручено забезпечити здійснення заходів, пов'язаних із підготовкою і проведенням призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року.

При цьому призов громадян України віком 18-19 років здійснюється за їхнім бажанням (за письмовою заявою).