Пробіотики для котів – це корисні бактерії, які допомагають підтримувати баланс у травній системі тварини. Їх використовують як для профілактики, так і для розв’язання окремих проблем, однак їх використання призначає ветеринар. Purina розповідає, як працюють пробіотики та коли вони потрібні вашому улюбленцю.

Що таке пробіотики і як вони діють?

Пробіотики – це живі мікроорганізми, подібні до тих, що природним чином містяться в кишківнику вашої кішки. При вживанні з їжею або як добавка вони можуть допомогти підтримувати баланс у травному тракті.

Кишківник містить мільярди бактерій, що складають мікробіом. Дисбаланс у мікробіомі може спричинити розлад травлення, включаючи такі симптоми, як діарея, гази, здуття живота та інші.

«Серед інших ефектів, пробіотики знижують pH у кишківнику та допомагають процвітати корисним бактеріям, що підтримує загальне здоров'я травної системи», – каже ветеринарна лікарка Purina Емілі Крос.

Застосування пробіотиків може мати кілька позитивних ефектів для організму кота:

Підтримка травної системи. Полегшення діареї. Підвищення імунітету. Зняття стресу.

Імунітет може здаватися не пов’язаним зі здоров’ям травлення, але насправді вони тісно пов’язані.

«Значна частина імунної системи собак і котів розташована в травному тракті, що дає корисним бактеріям безліч можливостей взаємодіяти з імунними клітинами та підтримувати здоров’я імунітету», – каже докторка Кросс.

Коли коту можуть знадобитися пробіотики?

Перш ніж давати коту пробіотики, поговоріть зі своїм ветеринаром. Він допоможе визначити, чи потрібен вашому улюбленцю пробіотик. Він оцінить симптоми та загальний стан здоров’я кота.

Якщо ваш улюбленець здоровий, йому можуть не знадобитися пробіотики. Але навіть здорові коти можуть відчувати стрес і тривогу, що призводить до дискомфорту у шлунку. У такому разі ветеринар порекомендує вам правильні пробіотики.

Пробіотики можуть бути корисними також у таких ситуаціях:

Знайомство з новим членом сім’ї у вашому домі. Зміна корму вашого кота. Зміни в його середовищі. Вживання антибіотиків.

Чи всім котам вони потрібні?

Хоча пробіотики пропонують численні переваги, вони підходять не для кожного кота. Використання пробіотиків може бути протипоказаним за певних обставин, наприклад, котам зі значною ураженістю шлунково-кишкового тракту або тим, хто проходить таке лікування, як хіміотерапія. У такому разі рішення про початок прийому пробіотиків слід приймати за рекомендацією ветеринара.