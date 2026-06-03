Хмельницький міськрайонний суд визнав винним Вадима Лемешова, який разом зі спільниками продавав ввезені для потреб ЗСУ автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. За продаж семи машин на понад 1,3 млн грн чоловіку призначили п’ять років ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як йдеться у вироку суду від 29 травня, у жовтні 2023 року троє мешканців Хмельницького організували схему продажу автомобілів, які благодійна організація «Реабілітація та Відродження» отримувала від іноземних донорів для потреб військових.

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За даними слідства, один із учасників використовував статус співзасновника благодійної організації та оформлював документи на ввезення транспорту як гуманітарної допомоги. Після реєстрації автомобілів у сервісному центрі МВС їх виставляли на продаж через інтернет-платформи та спеціальний майданчик у Хмельницькому.

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