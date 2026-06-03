У Хмельницькому уник покарання продавець гуманітарних авто на 1,3 млн грн
Через благодійний фонд спільники продали сім авто, призначених для потреб ЗСУ
Хмельницький міськрайонний суд визнав винним Вадима Лемешова, який разом зі спільниками продавав ввезені для потреб ЗСУ автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. За продаж семи машин на понад 1,3 млн грн чоловіку призначили п’ять років ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.
Як йдеться у вироку суду від 29 травня, у жовтні 2023 року троє мешканців Хмельницького організували схему продажу автомобілів, які благодійна організація «Реабілітація та Відродження» отримувала від іноземних донорів для потреб військових.
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За даними слідства, один із учасників використовував статус співзасновника благодійної організації та оформлював документи на ввезення транспорту як гуманітарної допомоги. Після реєстрації автомобілів у сервісному центрі МВС їх виставляли на продаж через інтернет-платформи та спеціальний майданчик у Хмельницькому.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У такий спосіб обвинувачені продали два автомобілі Kia Sorento за понад 444 тис. грн, а також Opel Vivaro, Volkswagen Passat, Toyota RAV4 та Mercedes-Benz ML400. Загалом йдеться про сім гуманітарних автомобілів на 1,34 млн грн.
Обвинувачений, який виконував роль продавця та демонстрував автомобілі покупцям, у суді повністю визнав провину. Він пояснив, що не був організатором схеми та розкаявся.
Суддя Андрій Місінкевич визнав Вадима Лемешова винним за ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений організованою групою) та призначив п’ять років позбавлення волі. Водночас звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на 1,5 року. Також чоловік має сплатити понад 8,2 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.