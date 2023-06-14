Програму компенсації за зруйноване житло єВідновлення розширять на регіони, підтоплені після підриву Каховської ГЕС. Відповідне рішення вже ухвалив Кабінет міністрів, повідомила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

«Програма єВідновлення стовідсотково працюватиме для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень», – сказала вона в ефірі телемарафону в середу, 14 червня, повідомила LIGA.net.

Верещук додала, що в Херсонській області визначено 35 таких населених пунктів. За її словами, мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, яке знищено внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Програма «єВідновлення» початково передбачала надання компенсацій тим, чиє житло виявилося пошкодженим або зруйнованим унаслідок війни. Перший етап програми почався 10 травня, в його рамках можна отримати до 200 тис. грн лише тим, чиє житло зазнало пошкоджень. У майбутньому гроші також виділятимуть тим, чиє житло виявилося повністю зруйнованим. На реалізацію цієї програми уряд вже виділив 4,4 млрд грн.