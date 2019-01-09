Прокуратура США порушила справу проти юристки, яка захищає в суді російських чиновників

Російську адвокатку Наталію Весельницьку звинуватили в перешкоджанні правосуддю в цивільній справі про ухиляння від сплати податків в США низки російських чиновників.

Як повідомляє CNBC, Весельницькій висунуто кримінальні звинувачення у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі про незаконне відшкодуванні податків на суму 230 мільйонів доларів за участі "корумпованих російських чиновників". У тій справі вона виступає адвокатом. Прокурори США заявляють, що у справі U.S. vs. Prevozon Holdings Весельницька подала суду декларацію буцімто незалежно складену російським урядом, однак насправді вона таємно співпрацювала із владою Росії.

Також обвинувачення нагадало, що Весельницька протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами штабу Дональда Трампа. У листопаді 2017 рок вона заявила, що представники Трампа пропонували їй переглянути перелік підсанкційних росіян, відомий як «список Магнітського», після перемоги Трампа на виборах. Їх натомість цікавили документальні докази того, що кандидат у президенти США від демократів Гіларі Клінтон використовувала кошти незаконного походження для своєї кампанії.