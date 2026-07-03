Летичівська окружна прокуратура вимагає повернути у державну власність успадковану росіянином землю на Хмельниччині, де розташована памʼятка археології місцевого значення – городище скіфського періоду VIII–VII століть до нашої ери. Суд уже наклав арешт на ділянку та заборонив будь-які дії щодо її відчуження.

Як повідомила у пʼятницю, 3 липня, Хмельницька обласна прокуратура, йдеться про ділянку площею 0,46 га. Землю успадкував громадянин іноземної держави, хоча на ній розташована памʼятка історико-культурного призначення.

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У матеріалах справи зазначається, що вона розташована в урочищі у межах села Женишківці. Саме ця місцевість ідентифікована як частина археологічної пам’ятки скіфського періоду. Водночас спадкоємцем вказаний росіянин.

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У прокуратурі вважають, що перебування такого обʼєкта у приватній власності суперечить закону та несе ризики для збереження об’єкта культурної спадщини.

19 червня Віньковецький районний суд наклав арешт на спірну ділянку та заборонив її власникам здійснювати будь-які реєстраційні дії, зокрема ділити, об'єднувати, відчужувати або змінювати її цільове призначення.

Наразі прокуратура просить суд витребувати земельну ділянку з приватної власності та передати її державі. Провадження у справі відкрито, позов розглядатимуть надалі в суді.