Йдеться про 0,25 га землі на вулиці Пасічній

Івано-Франківська міська рада під виглядом сервітуту віддала під бізнес рекреаційну землю біля Німецького озера. Щоб повернути ділянку громаді, прокуратура подала до суду.

Йдеться про 0,25 га землі на вул. Пасічній, вартістю 1,1 млн грн. У листопаді 2024 року міська рада передала ділянку в сервітутне користування компанії «Станіслав-Сервіс», заснованій депутатом від ВО «Свобода» Романом Харуком.

«За змістом угода між міськрадою та приватною компанією де-факто є прихованим договором оренди. Оскільки в документі не зазначено конкретних сервітутних потреб, а вказано лише мету – надання в користування для облаштування тимчасових споруд. Тобто йдеться не про обмежене користування ділянкою для розв'язання інфраструктурних проблем компанії, а про повноцінне ведення бізнесу», – повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі в четвер, 9 липня.

На думку правоохоронців, схема із сервітутом може свідчити про те, що передача землі відбулася в обхід аукціону, щоб приховати реальні орендні правовідносини. Окрім того, ділянка належить до земель рекреації, призначена для облаштування та обслуговування скверу та є частиною зеленої зони міста.

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«Передача такої землі для комерційного використання створює ризики зміни її цільового призначення, обмежує вільний доступ громадян до рекреаційної території та порушує інтереси громади. Ми проаналізували договір і виявили умови, які чітко вказують: фактичний зміст правовідносин між міською радою та приватною компанією має всі ознаки оренди, а не земельного сервітуту», — зазначив керівник Окружної прокуратури Івано-Франківська Віталій Гураш.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання договору сервітуту недійсним, скасування державної реєстрації права користування та повернення ділянки громаді. 7 липня Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у цій справі.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Станіслав-Сервіс» засноване у 2012 році Романом Харуком, який з 2015 року є депутатом Івано-Франківської міської ради. У 2021 році компанія перейшла у власність мешканки села Лісний Хлібичин Коломийського району Христини Марчак. У цьому селі Роман Харук володіє будинком та двома земельними ділянками.

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Нагадаємо, Роману Харуку належить компанія «Станіслав ІФ». На двох земельних ділянках, які фірма орендує у громади в районі Калуського шосе, запроєктували житловий комплекс з чотирьох висоток на 5, 6, 7, 8 і 9 поверхів.