Прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області Артем Співаков протягом двох років виграв в онлайн-казино понад 2 млн грн. Грошові призи від онлайн-казино правоохоронець вказав у своїх деклараціях. На це у пʼятницю, 27 березня, звернуло увагу «Слідство.Інфо».

Відповідно до декларацій Артема Співакова, у 2024 та 2025 році він отримав від онлайн-казино ТОВ «Нейтів Аппс» 1 096 299 грн та 1 007 017 грн виграшу. При цьому зарплата правоохоронця у 2024 році становила 939 599 грн, а у 2025 – 1 020 898 грн.

У коментарі для «Слідство.Інфо» Артем Співаков пояснив, що суми, вказані у деклараціях, – кілька різних виграшів протягом двох років.

«Однією сумою виграти мільйон гривень – такого не буває. Це так, протягом року: 15, 20, 30 тисяч. І ви ж самі розумієте, що таке казино: то туди, то сюди, то туди, то сюди. Тут треба трошки ще думати. Так можна і залишитись без нічого. Ну, ви ж знаєте, що все ж таки є теорія випадковості», – цитує «Слідство.Інфо» Артема Співакова.

Також прокурор стверджував, що грає в азартні ігри «не так давно», а найбільший виграш складав приблизно 45 тис. грн. Однак, у 2023 році, зауважує «Слідство.Інфо», він також декларував виграш від онлайн-казино – 14 740 грн.

Артем Співаков обіймає посаду прокурора у Білгород-Дністровській окружній прокуратурі з 2024 року, до цього він працював у Волноваській окружній прокуратурі на Донеччині.

За даними YouControl, ТОВ «Нейтів Аппс» зареєстрували у Києві 4 лютого 2020 року, а його статутний капітал становить понад 49 млн грн. Наразі компанією володіє громадянин Грузії Бека Пааташвілі. У 2025 році прибуток ТОВ «Нейтів Аппс» сягнув майже 140 млн грн.

Нагадаємо, 26 березня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що на Київщині викрили двох прокурорів, які шантажували підприємця та вимагали хабар у розмірі 50 тис. доларів.